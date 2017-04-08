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7 апреля 17, 17:29
В Стокгольме грузовик въехал в толпу: есть погибшие (ФОТО)
Стокгольм
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В результате происшествия погибли три человека, пока не ясно, теракт ли это, пишут СМИ.
В центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу, передает Reuters.

По данным агентства, погибли три человека. 

При этом подробности инцидента пока неизвестны. 

Полиция не сообщила, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.



Корреспондент радиостанции SverigeRadio передает, что жертв может быть больше.
 
"Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак", - сказал он.



Издание Aftonbladet передает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция, прилегающие к торговому центру улицы перекрыты.
 


Также сообщается, что из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.
 


Офицеры просят людей, чтобы они не приближались к месту событий, предупреждая об опасности террористического акта.




Напомним, в декабре в Берлине грузовик въехал в толпу. Тогда погибли 12 человек, еще 48 человек получили ранения.
 
В прошлом месяце возле парламента Британии произошел теракт, а 3 апреля - в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв.
Korrespondent
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