В Стокгольме грузовик въехал в толпу: есть погибшие (ФОТО)

В центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу, передает Reuters.
По данным агентства, погибли три человека.
При этом подробности инцидента пока неизвестны.
Полиция не сообщила, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.
Корреспондент радиостанции SverigeRadio передает, что жертв может быть больше.
"Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак", - сказал он.
Издание Aftonbladet передает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция, прилегающие к торговому центру улицы перекрыты.
Также сообщается, что из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.
Офицеры просят людей, чтобы они не приближались к месту событий, предупреждая об опасности террористического акта.