В Стокгольме грузовик въехал в толпу: есть погибшие (ФОТО)

В центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу, передает Reuters.





По данным агентства, погибли три человека.





При этом подробности инцидента пока неизвестны.





Полиция не сообщила, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.













Корреспондент радиостанции SverigeRadio передает, что жертв может быть больше.

"Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак", - сказал он.













Издание Aftonbladet передает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция, прилегающие к торговому центру улицы перекрыты.









Также сообщается, что из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.









Офицеры просят людей, чтобы они не приближались к месту событий, предупреждая об опасности террористического акта.













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