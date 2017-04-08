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7 апреля 17, 17:35
Совбез ООН срочно собирается из-за ракетного удара США
Совбез ООН
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Заседание 15 членов Совета Безопасности ООН будет публичным.

Совет безопасности ООН проведет сегодня заседание в связи с ракетным ударом США по авиабазе Сирии, передает Reuters.

Сообщается, что заседание 15 членов Совета Безопасности ООН начнется в 11.30 по времени Нью-Йорка (18.30 по Киеву) и будет публичным.

Напомним, сегодня США нанесли удар по базе ВВС Сирии. Было выпущено около 60 ракет Томагавк. По данным Москвы, ракетным ударом было уничтожено 40 самолетов - половина всей авиации армии президента Сирии Башара Асада.

В США объяснили удар химической атакой в сирийском Идлибе 4 апреля. По их данным, именно с этой авиабазы вылетели самолеты Асада, которые ее и совершили.

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку США в Сирии, заявив, что она является нарушением международного права. В РФ также пообещали потребовать срочного созыва Совбеза ООН.
Korrespondent
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