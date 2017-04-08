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7 апреля 17, 17:52
Джаред Кушнер не упомянул о русских получая секретный доступ
Джаред Кушнер
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Джаред Кушнер, зять и старший советник президента Трампа, не упомянул о десятках контактов с иностранными официальными лицами, в том числе о декабрьской встрече с российским послом Сергеем И.Кисляком и встрече с главой "Внешэкономбанка".

Когда Джаред Кушнер, зять и старший советник президента Трампа, попросил выдать ему допуск к сверхсекретной информации, он должен был сообщить о всех своих встречах с иностранными правительственными чиновниками за последние 7 лет, пишут журналисты The New York Times Джо Бекер и Мэттью Розенберг.

"Но Кушнер не упомянул о десятках контактов с иностранными лидерами или официальными лицами в недавние месяцы, в том числе о декабрьской встрече с российским послом Сергеем И.Кисляком и встрече с главой российского государственного "Внешэкономбанка", организованной по распоряжению Кисляка", - говорится в статье.

Адвокат Кушнера заявил, что неупоминание этих контактов - результат ошибки. Газета замечает: умалчивание о контактах - "факт весьма щекотливый, поскольку Конгресс США и ФБР расследуют контакты российских официальных лиц с приближенными Трампа". "Несколько недель назад сенатский комитет по делам разведки проинформировал Белый дом, что в рамках своего расследования планирует допросить Кушнера о встречах, о которых он договаривался с Кисляком, в том числе о встрече с Сергеем Н.Горьковым - выпускником российского учебного заведения для сотрудников спецслужб, ныне возглавляющим "Внешэкономбанк", - пишет издание.

Со своей стороны, адвокат Кушнера Джейми Горелик заявил, что анкета была представлена в ФБР преждевременно, а на следующий день секретариат Кушнера известил ФБР, что тот даст дополнительную информацию. По словам помощников Кушнера, сейчас он имеет временный допуск к секретным материалам.

"Внешэкономбанк" находится под санкциями США, напоминает издание. Кушнер сказал, что не обсуждал с Горьковым тему санкций. Горьков отказался дать комментарии по вопросу, обсуждались ли санкции.
Inopressa
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