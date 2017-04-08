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7 апреля 17, 20:48
В Швеции остановлены все поезда, следующие в Стокгольм
стокгольм
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Театр н.п. Стокгольм сегодня – седьмого апреля – принял решение об отмене всех вечерних представлений.

Так, по итогам теракта в столице Швеции все поезда, которые едут в сторону Стокгольма, решили остановить.  Эти сведения при помощи соцсетей передала шведская железнодорожная компания. Так, согласно просьбе местной полиции, поезда в Стокгольм пока что ездить не будут.

Более того, все вечерние спектакли отменить решил местный театр.  Меры безопасности были срочно введены ы во всех крупных населенных пунктах Швеции, а также Норвегии.

Как сообщалось, сегодня – седьмого апреля  грузовое авто специально въехало в толпу граждан в н.п. Стокгольм. В полиции сообщили о минимум нескольких погибших по итогам случившегося.
URA-Inform
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