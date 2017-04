Исполнитель теракта в Стокгольме - Фото

Шведская полиция опубликовала фото подозреваемого в совершении теракта в центре Стокгольма. Он объявлен в розыск.

На снимке мужчина в зеленой куртке и серой кофте с капюшоном. Фотографии были сделаны с камер наблюдения на месте происшествия.

Также сообщается, что Швеция не будет повышать уровень террористической угрозы, хоть и усилит меры безопасности в крупных городах страны и аэропорту Осло.

Полицейские будут носить при себе оружие.

PHOTO: Swedish police release photo of possible suspect in Stockholm truck attack pic.twitter.com/QAjphp9oku

Сегодня в Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. Происшествие случилось в центре города. По последним данным, число жертв теракта в Швеции достигло пяти человек.