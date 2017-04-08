РФ скрывает гибель своих военных на базе Асада

При этом информации о пострадавших среди россиян не поступало, рассказал офицер сирийской армии. Во время удара крылатых ракет США по авиабазе в Сирии на ней находились российские военные, пишет РБК со ссылкой на офицера сирийской армии.









"Информации о пострадавших среди русских не поступало", - уточнил он.



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Сегодня США нанесли удар по базе ВВС Сирии. Было выпущено около 60 ракет Томагавк. При этом Вашингтон предупредил Москву об ударе по сирийской базе."Информации о пострадавших среди русских не поступало", - уточнил он.





По его словам, российские военнослужащие до сих пор находятся на территории аэродрома.

Сирийский военный также подчеркнул, что военному руководству Сирии поступила информация о запланированной ракетной атаке США, поэтому большая часть авиации была выведена с территории аэродрома.





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По его словам, уничтожено четыре истребителя и три вертолета, которые находились в момент атаки не в ангарах и проходили ремонтное обслуживание (в России ранее заявили, что была уничтожена половина авиации Асада - ред.)



Офицер уточнил, что часть военной техники была переброшена на аэродром Т-4 к западу от Пальмиры в провинции Хомс.



Напомним, Вашингтон объяснил решение нанести удар по базе химической атакой в сирийском Идлибе 4 апреля. По их данным, именно с этой авиабазы вылетели самолеты Асада, которые ее и совершили.