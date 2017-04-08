Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.63
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.93
USD
27.07
RUB
0.48
Новости
Мир
7 апреля 17, 20:55
РФ скрывает гибель своих военных на базе Асада
ракеты Томагавк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
При этом информации о пострадавших среди россиян не поступало, рассказал офицер сирийской армии.
При этом информации о пострадавших среди россиян не поступало, рассказал офицер сирийской армии. Во время удара крылатых ракет США по авиабазе в Сирии на ней находились российские военные, пишет РБК со ссылкой на офицера сирийской армии.

Сегодня США нанесли удар по базе ВВС Сирии. Было выпущено около 60 ракет Томагавк. При этом Вашингтон предупредил Москву об ударе по сирийской базе.
 
"Информации о пострадавших среди русских не поступало", - уточнил он.
 
Читайте также:  ПОДРОБНОСТИ РАКЕТНОГО УДАРА США ПО АВИАБАЗЕ СИЛ АСАДА. ВИДЕО

По его словам, российские военнослужащие до сих пор находятся на территории аэродрома. 
Сирийский военный также подчеркнул, что военному руководству Сирии поступила информация о запланированной ракетной атаке США, поэтому большая часть авиации была выведена с территории аэродрома.


По его словам, уничтожено четыре истребителя и три вертолета, которые находились в момент атаки не в ангарах и проходили ремонтное обслуживание (в России ранее заявили, что была уничтожена половина авиации Асада - ред.)
 
Офицер уточнил, что часть военной техники была переброшена на аэродром Т-4 к западу от Пальмиры в провинции Хомс.
 
Напомним, Вашингтон объяснил решение нанести удар по базе химической атакой в сирийском Идлибе 4 апреля. По их данным, именно с этой авиабазы вылетели самолеты Асада, которые ее и совершили.
Korrespondent
Ещё по теме:
Москва, выгораживая Асада, продолжает лгать
Подробности ракетного удара США по авиабазе сил Асада. ВИДЕО
Корабли РФ направились в Сирию
В РФ приостановили меморандум о безопасности полетов в Сирии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Евросоюз поддерживает ракетные удары США по авиабазе Асада
noimageВот и настал конец псевдоидиллии Путина и Трампа
noimageИсполнитель теракта в Стокгольме - Фото
noimageВ Швеции остановлены все поезда, следующие в Стокгольм
noimageРазрыв отношений между РФ и США неизбежен?
Лента новостей