РФ скрывает гибель своих военных на базе Асада

"Информации о пострадавших среди русских не поступало", - уточнил он.
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Сирийский военный также подчеркнул, что военному руководству Сирии поступила информация о запланированной ракетной атаке США, поэтому большая часть авиации была выведена с территории аэродрома.
По его словам, уничтожено четыре истребителя и три вертолета, которые находились в момент атаки не в ангарах и проходили ремонтное обслуживание (в России ранее заявили, что была уничтожена половина авиации Асада - ред.)
Офицер уточнил, что часть военной техники была переброшена на аэродром Т-4 к западу от Пальмиры в провинции Хомс.
Напомним, Вашингтон объяснил решение нанести удар по базе химической атакой в сирийском Идлибе 4 апреля. По их данным, именно с этой авиабазы вылетели самолеты Асада, которые ее и совершили.