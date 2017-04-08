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8 апреля 17, 09:56
Германия не будет участвовать в ударах по армии Сирии
атака
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Европейцы предостерегают от проведения операции НАТО против Дамаска.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен исключила возможность участия военнослужащих Бундесвера в ударах по сирийской армии.

"Наша ключевая цель - ИГ", - заявила она в эфире телеканала ARD.

По словам министра, в "очень четком и однозначном" мандате, выданном Бундестагом, говорится о борьбе против Исламского государства.

В то же время министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предостерег от проведения операции НАТО в Сирии.

"После ракетного удара США НАТО ни в коем случае не должна быть вовлечена в сирийский конфликт", - заявил он в интервью газете Die Welt.

Удар американских военных по сирийской авиабазе Шайрат Ассельборн назвал "предупреждением" для правительства президента Башара Асада. Глава МИД Люксембурга считает, что речь идет о "спонтанной военной операции", за которой не стоит какая-либо стратегия США.

Как сообщалось, в ночь на 7 апреля США уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб. В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада.

В России заявили, что США одним ударом уничтожили половину авиации Сирии.
Korrespondent
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