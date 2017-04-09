Появились шокирующие детали о жертвах Стокгольмского теракта

Как сообщает местное издание Expressen, в то время, как грузовик совершил наезд на толпу в центре шведской столицы, девушка возвращалась со школы и должна была встретиться с мамой в метро.





Узнали, что она погибла результате теракта 8 апреля во второй половине дня. Очень печально, что это продолжалось так долго. К этому времени искали ее как на месте инцидента и в больницах, так же писали объявления в соцсетях. Затем полицейские взяли образцы ДНК у ее матери, и мы поняли, что это не к добру,

– рассказал один из родственников погибшей.





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Кроме того, издание отмечает, что кроме малолетней девушки, удалось идентифицировать тела еще трех жертв теракта.





В то же время в МИД Украины в очередной раз подтвердили, что украинцев среди погибших нет, зато о гражданских раненых никакой информации пока нет.





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Українцям у світі @UkrZaKordonom

Українців немає серед загиблих у #Стокгольм'і. Громадянство поранених не оприлюднено.

2:15 PM - 9 Apr 2017





Напомним, днем 7 апреля в Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. Местная полиция квалифицирует инцидент как теракт. По последним данным, в результате 4 человека погибли и не менее 15 получили ранения.





Впоследствии выяснилось, что наезд совершил уроженец Узбекистана.



