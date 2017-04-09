Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.62
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.93
USD
27.04
RUB
0.48
Новости
Мир
9 апреля 17, 18:58
Появились шокирующие детали о жертвах Стокгольмского теракта
теракт в Стокгольме
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Среди жертв наезда грузовика на толпу в Швеции полиции удалось идентифицировать 11-летнюю девочку.
Как сообщает местное издание Expressen, в то время, как грузовик совершил наезд на толпу в центре шведской столицы, девушка возвращалась со школы и должна была встретиться с мамой в метро.

Узнали, что она погибла результате теракта 8 апреля во второй половине дня. Очень печально, что это продолжалось так долго. К этому времени искали ее как на месте инцидента и в больницах, так же писали объявления в соцсетях. Затем полицейские взяли образцы ДНК у ее матери, и мы поняли, что это не к добру,
– рассказал один из родственников погибшей.

Читайте также: Теракт в Стокгольме

Кроме того, издание отмечает, что кроме малолетней девушки, удалось идентифицировать тела еще трех жертв теракта.

В то же время в МИД Украины в очередной раз подтвердили, что украинцев среди погибших нет, зато о гражданских раненых никакой информации пока нет.

 Follow
 Українцям у світі @UkrZaKordonom
Українців немає серед загиблих у #Стокгольм'і. Громадянство поранених не оприлюднено.
2:15 PM - 9 Apr 2017

Напомним, днем 7 апреля в Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. Местная полиция квалифицирует инцидент как теракт. По последним данным, в результате 4 человека погибли и не менее 15 получили ранения.

Впоследствии выяснилось, что наезд совершил уроженец Узбекистана.

Источник: 24tv.ua
Ещё по теме:
Почему путинская Россия стала внушать всем страх
МАУ запускает ежедневные рейсы в Будапешт
Следком РФ: 14 человек погибли во время теракта в Питере
В киевском метро задержали мужчину с арсеналом ножей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ИГ в ответе за 40 смертей христиан-коптов в Египте. фото 18+
noimageКровавое воскресенье в Египте: много жертв. ФОТО, ВИДЕО(18+)
noimageРФ объяснила загадочные контейнеры на авиабазе в Сирии.ВИДЕО
noimageВ Румынии поезд сошел с рельсов, есть погибшие (ФОТО,ВИДЕО)
noimageВажное заявление США по отстранению Асада от власти в Сирии
Лента новостей