В Польше с погоней задержали украинца и грузина - ФОТО+ВИДЕО

Задержанные похитивших у предпринимателя рюкзак с 700 тысяч злотых, что в эквиваленте составляет 187 тысяч долларов и пытались скрыться. Полиция пришлось догонять злоумышленников.

Как сообщает Gazeta.pl, они были переодеты в стветоотражающие жилеты рабочих, проводивших ремонтные работы в торговом центре. Внезапно они напали на проходившего мимо мужчину с рюкзаком, брызнув ему в лицо слезоточивым газом.

После чего бандиты вскочили в автомобиль и попытались скрыться, однако их заметил патруль полиции. При этом машина злоумышленников съехала на обочину и протаранила несколько припаркованных там автомобилей, а мужчины бросили автомобиль и принялись бежать. В итоге их догнала полиция. Задержанными оказались 42-летний гражданин Грузии и 40-летний гражданин Украины.



