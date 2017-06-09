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8 июня 17, 00:41
В Польше с погоней задержали украинца и грузина - ФОТО+ВИДЕО
задержание
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В Варшаве в среду, 7 июня, полиция задержала двух мужчин.

Задержанные похитивших у предпринимателя рюкзак с 700 тысяч злотых, что в эквиваленте составляет 187 тысяч долларов и пытались скрыться. Полиция пришлось догонять злоумышленников.

Как сообщает Gazeta.pl, они были переодеты в стветоотражающие жилеты рабочих, проводивших ремонтные работы в торговом центре. Внезапно они напали на проходившего мимо мужчину с рюкзаком, брызнув ему в лицо слезоточивым газом.

После чего бандиты вскочили в автомобиль и попытались скрыться, однако их заметил патруль полиции. При этом машина злоумышленников съехала на обочину и протаранила несколько припаркованных там автомобилей, а мужчины бросили автомобиль и принялись бежать. В итоге их догнала полиция. Задержанными оказались 42-летний гражданин Грузии и 40-летний гражданин Украины.


Напомним, в городе Первомайск Николаевской области четверо неизвестных в масках напали на предпринимателя. Они избили мужчину, повредили автомобиль и похитили у него более 700 тысяч гривен.


URA-Inform
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