Экс-глава ФБР подтвердил вмешательство России в выборы в США

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США. Об этом он сказал во время отчета перед Комитетом разведки Сената о его взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.





"Нет никаких сомнений, Россия вмешивалась в выборы в США", - сказал Коми.





Экс-директор ФБР также заявил, что Трамп не просил его приостановить расследование по вмешательству РФ в выборы.





Ранее в Белом доме заверили, что Трамп не воспользуется своей прерогативой требовать конфиденциальности его бесед и переписки и не будет блокировать выступление Коми перед комитетом Сената по разведке.





Сам Коми обвинил Трампа в том, что тот просил "оставить в покое" экс-советника Майкла Флинна и расследование его предположительных связей с РФ во время президентской кампании.