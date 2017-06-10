В Брюсселе ожидают первый украинский "безвизовый рейс"

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бельгия Николая Точицкого.

По его словам, в воскресенье украинские дипломати в Брюсселе будут встречать так называемый первый "безвизовый рейс".

Поскольку более 150 украинцев прибудут в столицу институтов Европейского Союза, которые посетят исторические достопримечательности бельгийской столицы.

Таким образом, консульская служба будет работать в усиленном режиме, чтобы предоставлять максимальное содействие гражданам из Украины.

Стоить отметить, что для туристов из Украины также будут организованы посещения выставок украинских художников, которые проходят в центре Брюсселя.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли считает, что предоставление Украине безвизового режима углубит ее интеграцию в страны Европейского союза. Такое заявление он сделал во время запуска "таймера безвиза" в Киеве.