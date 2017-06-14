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14 июня 17, 21:03
В страшном пожаре в Лондоне пострадало 74 человека (ФОТО)
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Число пострадавших в результате пожара в многоэтажке на западе Лондона составляет 74 человека.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что количество пострадавших возросло еще на 10 человек.

Кроме того, состояние 20 остается критическим. Состояние людей требует интенсивной терапии.


На ряду с этим, в полиции Лондона подтверждают смерть шести человек в результате пожара в многоэтажке. Предполагается, что в момент возгорания в 120 квартирах 24-этажного дома Grenfell Tower находились до 600 человек.


Ранее сообщалось, что пострадавших от пожара в Лондоне всего 64.

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URA-Inform
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