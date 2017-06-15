В Сомали, прогремел взрыв, есть погибшие

Взрыв прогремел возле ворот популярного ресторана. В результате инцидента восемь человек погибли, еще около десяти человек получили ранения.

Как сообщает The Wasington Post, ссылаясь на информацию полиции, начиненная взрывчаткой машина взорвалась возле ворот популярного ресторана в столице. Затем боевики прорвались внутрь и открыли огонь.

По словам капитана Мохамеда Хусейна, что в ресторане боевики взяли женщину в заложницы. Многие из работников ресторана - иностранцы, в основном из Эфиопии. Официальные лица пока не называют точное число пострадавших.

Напомним, число погибших в результате пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне, Великобритания, возросло до 12 человек. Пламя ликвидировали ближе к полудню, 14 июня 2017 года, но тление здания продолжается до сих пор.

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