Эксперты объяснили, почему дом в Лондоне вспыхнул как факел

Об этом пишет издание The Telegraph, передает espreso.tv.
Как установили эксперты, эту облицовку использовали в 2015 году для термоизоляции здания и придания ему красивого внешнего вида.
Работу проводила компания Harley Curtain Wall, которая получила за работу 3 миллиона фунтов стерлингов.
Как отмечают специалисты, облицовка во время пожара сработала как дымоход – пламя беспрепятственно поднимался по нему между этажами. Этому также способствовали щели между облицовкой и стенами здания.
"Эти пластиковые или металлические пластины устанавливаются для защиты здания от непогоды и улучшения внешнего вида, но между ними и стенами была полость для стекания дождя", – рассказал компании Wilkinson Construction Consultants Джефф Уилкинсон.