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16 июня 17, 09:04
Эксперты объяснили, почему дом в Лондоне вспыхнул как факел
пожар в Лондоне
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Крупный пожар, в результате которого полностью сгорела башня Grenfell Tower в Лондоне, произошёл из-за низкокачественной облицовки фасада.
Об этом пишет издание The Telegraph, передает espreso.tv.

Как установили эксперты, эту облицовку использовали в 2015 году для термоизоляции здания и придания ему красивого внешнего вида.

Работу проводила компания Harley Curtain Wall, которая получила за работу 3 миллиона фунтов стерлингов.

Как отмечают специалисты, облицовка во время пожара сработала как дымоход – пламя беспрепятственно поднимался по нему между этажами. Этому также способствовали щели между облицовкой и стенами здания.

"Эти пластиковые или металлические пластины устанавливаются для защиты здания от непогоды и улучшения внешнего вида, но между ними и стенами была полость для стекания дождя", – рассказал компании Wilkinson Construction Consultants Джефф Уилкинсон.

Напомним, 14 июня в Лондоне вспыхнуло 24-этажное здание. Пожар возник на втором этаже. Огонь мгновенно охватил все здание, в котором находились несколько сотен человек. Вследствие масштабного пожара погибли уже 17 человек.

Источник: 24tv.ua
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