Эксперты объяснили, почему дом в Лондоне вспыхнул как факел

Об этом пишет издание The Telegraph, передает espreso.tv.





Как установили эксперты, эту облицовку использовали в 2015 году для термоизоляции здания и придания ему красивого внешнего вида.





Работу проводила компания Harley Curtain Wall, которая получила за работу 3 миллиона фунтов стерлингов.





Как отмечают специалисты, облицовка во время пожара сработала как дымоход – пламя беспрепятственно поднимался по нему между этажами. Этому также способствовали щели между облицовкой и стенами здания.





"Эти пластиковые или металлические пластины устанавливаются для защиты здания от непогоды и улучшения внешнего вида, но между ними и стенами была полость для стекания дождя", – рассказал компании Wilkinson Construction Consultants Джефф Уилкинсон.





Напомним, 14 июня в Лондоне вспыхнуло 24-этажное здание. Пожар возник на втором этаже. Огонь мгновенно охватил все здание, в котором находились несколько сотен человек. Вследствие масштабного пожара погибли уже 17 человек.



