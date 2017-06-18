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18 июня 17, 08:55
Автобус с туристами разбился в Бразилии: 10 погибших
автобус
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Авария произошла на трассе BR-135 на севере страны.В Бразилии в результате ДТП автобуса с туристами погибли 20

В Бразилии попал в аварию туристческий автобус. Как передает телеканал Globo, погибли 10 человек, еще 18 пострадали.

Авария произошла на трассе BR-135 в муниципалетете Монти-Алегри на севере страны. Автобус перевернулся на дороге в сельской местности.

В полиции предполагают, что авария произошла после того, как водитель совершил резкий поворот и потерял управление. Сама трасса, где произошло трагическое ДТП, печально известна из-за высокого уровня аварийности.

Как сообщалось, на этой неделе в киевской маршрутке произошел взрыв. Пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона. После взрыва водитель потерял сознание – его пассажиры вынесли из автобуса.
Korrespondent
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