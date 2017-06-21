Американские СМИ о визите Порошенко

Украинского президента Петра Порошенко в США принимали без традиционных для иностранных лидеров почестей, но у него была возможность встретиться с большим количеством чиновников администрации Дональда Трампа. Об этом пишут американские издания.





"Украинского президента не приветствовали с традиционной помпой. (...) Появившись в западном крыле во вторник утром, Порошенко не приветствовал Трамп - как президент делает с остальными лидерами. Он прошел в западное крыло тихо и без фанфар", - пишет CNN.









В администрации Трампа отрицают, что в Белом доме таким образом "унизили" Порошенко. Там говорят, что у украинского президента было больше личных встреч с чиновниками администрации, чем у других мировых лидеров.





AP отмечает, что Трамп встретился с Порошенко в то время, когда особо усилился интерес к вопросу, будет ли администрация президента США защищать своих партнеров перед лицом российской агрессии.





При этом на видео, обнародованном Белым домом, Трамп не упомянул о России и не ответил на вопрос о расследовании возможных связей его штаба с РФ во время предвыборной кампании. Не было упоминаний о России также и в итоговых заявлений после встречи Порошенко с вице-президентом Пенсом.







