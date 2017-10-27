Убийца Кеннеди перед покушением контактировал с КГБ

В рассекреченном архивном документе ЦРУ говорится, что убийца американского президента Джона Кеннеди в 1963 году связывался с агентами советского КГБ. Эта информация доступна в отчете спецслужб США от 23 ноября 1963 года, то есть на следующий день после убийства.





В докладе говорится, что Ли Харви Освальд был в посольстве СССР в Мексике примерно за два месяца до убийства президента США, где общался с советским консулом.





"Согласно перехвату телефонного звонка в Мехико, Ли Освальд был там в советском посольстве 28 сентября 1963 года и разговаривал с консулом Валерием Костиковым. Это стало известно, когда Освальд позвонил 1 октября в советское посольство, назвался по имени, разговаривал на ломаном русском языке и заявил о том, что выше (визите в посольство СССР в Мехико, - ред.), а также спросил ответившего на звонок охранника, есть ли "что-то новое относительно телеграмы в Вашингтон". Охранник проверил и ответил Освальду, что запрос был отправлен, но пока ничего не получено", - говорится в документе.





Далее сказано, что офицер-связист ФБР Паппич "сказал мне 23 ноября, что у бюро есть основания считать, что визит Освальда был связан с его намерением заручиться поддержкой Советов в получении паспорта США или по визовым вопросам".





"Костиков идентифицирован как офицер КГБ. Он участвовал в операции, которая, очевидно, финансировалась 13-м управлением КГБ (отвечает за саботаж и убийства)", - уточняется в п.2 документа.





ЦРУ пишет, что знало об операции, которую спецслужбы назвали Tumbleweed, и "вело" Костикова с другим шпионом КГБ Олегом Брыкиным. В рамках этой же операции КГБ использовал завербованного в Европе немца, который жил в 1963-м в штате Оклахома.





"Конечно, это необычно для агента КГБ, задействованного в секретной операции, иметь столь явные контакты с советским посольством. Однако, у нас есть совершенно секретные документы разведки СССР, в которых описывается доктрина военной разведки, где говорится: в официальных учреждениях можно встретить крайне важных агентов, которые используют некие "открытые дела" как прикрытие", - резюмирует автор документа.















