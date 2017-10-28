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28 октября 17, 19:05
Авиакомпания Air Berlin прекратила полеты
Air Berlin
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Air Berlin был вторым после Lufthansa по мощности немецким игроком на рынке авиаперевозок.
Air Berlin был вторым после Lufthansa по мощности немецким игроком на рынке авиаперевозок.

Самолет авиакомпании Air Berlin, которая работала на рынке с 1979 года, в пятницу, 27 октября, совершил последний рейс из Мюнхена в Берлин, сообщает Deutsche Welle.

"Air Berlin в этот печальный день спасибо всем сотрудникам, партнерам и пассажирам, которые в течение многих лет были отданы нам. Air Berlin желает всем мягкой посадки и от имени всех сотрудников желает всего наилучшего!" - говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, Air Berlin в августе 2017 года объявила о банкротстве.

Большую часть авиапарка (81 самолет) Air Berlin принимает к себе Eurowings - дочерняя компания Lufthansa. Но работники обанкротившейся компании не будут трудоустроены автоматически - 400 пилотов и 900 бортпроводников Air Berlin должны подать заявления и пройти конкурс у нового работодателя.
Korrespondent
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