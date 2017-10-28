Авиакомпания Air Berlin прекратила полеты

Самолет авиакомпании Air Berlin, которая работала на рынке с 1979 года, в пятницу, 27 октября, совершил последний рейс из Мюнхена в Берлин, сообщает Deutsche Welle.

"Air Berlin в этот печальный день спасибо всем сотрудникам, партнерам и пассажирам, которые в течение многих лет были отданы нам. Air Berlin желает всем мягкой посадки и от имени всех сотрудников желает всего наилучшего!" - говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, Air Berlin в августе 2017 года объявила о банкротстве.

Большую часть авиапарка (81 самолет) Air Berlin принимает к себе Eurowings - дочерняя компания Lufthansa. Но работники обанкротившейся компании не будут трудоустроены автоматически - 400 пилотов и 900 бортпроводников Air Berlin должны подать заявления и пройти конкурс у нового работодателя.