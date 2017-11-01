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31 октября 17, 23:05
Окуеву похоронили без публичного прощания
Амина
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На похоронах без публичного прощания якобы настояла мама Окуевой.

Погибшую в результате вооруженного нападения ветерана антитеррористической операции и общественного активиста Амину Окуеву похоронили во вторник, 31 октября, без публичной церемонии прощания. Об этом сообщает Новое время.

Согласно сообщению, на похоронах без публичного прощания настояла мама Окуевой.

Также стало известно, что покойная после предыдущих покушений составила завещание, в котором указала, где ее должны похоронить.

Напомним, Амина Окуева была убита 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Ее муж, Адам Осмаев, получил ранение. Полиция ввела план Сирена.
Korrespondent
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