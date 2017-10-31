Убийство Амины Окуевой: все о смертельном нападении (видео)

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Кто такие Окуева и Осмаев?





Амина Окуева – общественный активист, врач, военнослужащая чеченского происхождения. Участница событий на Майдане Независимости в 2013-2014 годах и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". Жена Адама Осмаева.





Адам Осмаев – чеченский военный. Был обвинен в попытке покушения на Президента России Владимира Путина, смог избежать экстрадиции на территорию России. В 2014 году Окуева смогла добиться признания Осмаева политзаключенным, снятия обвинений в терроризме и в конечном итоге – его освобождения. В феврале 2015-го, во время войны на востоке Украины, возглавил Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.





Что случилось?





Вечером 30 октября автомобиль, в котором ехали Окуева и Осмаев, обстреляли неизвестные на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Нападавшие вели огонь из автоматического оружия и скрылись на автомобиле. В Киевской и соседних областях был введен план "Сирена". Известно, что правоохранители разыскивают двух мужчин.





По словам Осмаева, покушение было совершено, когда они с женой возвращались домой. Стрельба началась сразу после того, как автомобиль, который вел Осмаев, пересек железнодорожный переезд. Одна из пуль попала в голову Окуевой, другая ранила его в ногу.









Можно ли было предотвратить нападение?

Теоретически – да. Как минимум, его логично было ожидать. Поскольку супруги были готовы, что после того, как летом на них совершил нападение человек, которого называют личным киллером Кадырова, нападения будут продолжаться.

Тогда, 1 июня 2017 года, Осмаев договорился дать интервью якобы французскому журналисту, который, собственно, и выстрелил в Адама Осмаева. Окуева успела ранить нападавшего с наградного оружия. Именно благодаря действиям женщины удалось задержать нападавшего. У Осмаева диагностировали сквозное огнестрельное ранение грудной клетки справа; ранения нижней, средней части правого легкого, ранения диафрагмы, печени большой гемоторакс справа; огнестрельный перелом нижней трети лучевой кости и правой кисти. Состояние его оценивали как крайне тяжелое. Благодаря жене Осмаев выздоровел и вернулся к привычной жизни.

Почему не было охраны?

После нападения в июне Нацполиция взяла под усиленную охрану Осмаева и Окуеву. Тем более, что, по ее словам, покушение на Осмаева готовилось не впервые. Но, как объяснили в Нацполиции, "после того, как истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента". Почему супруги решили отказаться от охраны, неизвестно.

Какие версии событий?

По мнению Осмаева, в покушении на него и убийстве его жены "очевиден российский след". По предположению Осмаева, целью нападавших были они двое. Также, считает он, этот инцидент связан с первым покушением на Подоле.

Народный депутат Игорь Мосийчук, помощницей которого была Окуева, уверен, что участники диверсионной группы, которые расстреляли супругов, могут быть причастны и к другим резонансным убийствам и покушениям на территории Украины. "Это дело рук тех же лиц, совершивших покушение на меня. Я добавлю, что эта группа совершила еще ряд убийств, в том числе взорвали Тимура Махаури", – заявил он.

По словам журналиста Олега Ельцова, пока есть сомнения, действительно ли к убийству чеченского добровольца Амины Окуевой причастны российские диверсанты и это – "рука Кремля". С таким же успехом можно говорить, что это бандитские разборки или политическое нагнетание со стороны внутренних оппонентов.

Убийство участницы антитеррористической операции на Донбассе Амины Окуевой полиция расценивает, как заказное.

Какой была реакция на нападение?

Бурной. Высказанные сочувствия. Шок, от того, что произошло. Возмущение отсутствием охраны. Волна требований восстановления визового режима с Россией. Волна попыток попиариться на крови погибших. Волна заявлений в стиле "вот если бы вы так усиленно не охраняли нас – она была бы жива".







