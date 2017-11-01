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1 ноября 17, 08:57
Трамп ужесточает программу отбора беженцев
Трамп
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Американский лидер заявил, что быть политически корректным нужно не в этом вопросе.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что распорядился еще больше ужесточить программу отбора беженцев, которым разрешают въезд в США.

"Я только что распорядился, чтобы министерство внутренней безопасности усилило и без того экстремальную программу отбора. Быть политически корректным − это отлично, но не для этого!" − написал американский лидер.

Не известно, однако, связано ли такое решение с терактом в Нью-Йорке, о котором президент США уже оставил несколько твитов.

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Напомним, ранее Трамп объявил, что возобновляет программу приема беженцев после 120-дневного моратория, но усиливает процедуры отбора граждан из 11 стран. Он обещал, что процедуры отбора будут "экстремальными" и считает, что добился этой цели.
Korrespondent
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