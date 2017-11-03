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3 ноября 17, 09:28
Трамп официально объявил имя нового главы ФРС США
Джером Пауэлл
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг вечером, 2 ноября, выдвинул Федерального губернатора Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы.

Теперь эту кандидатуру должен утвердить сенат. Как сообщает Reuters, которая цитирует слова Трампа, Пауэлл доказал, что может добиться консенсуса в разумной денежно-кредитной и финансовой политике.

Судя по его делам, я уверен, что у Джерома есть мудрость и лидерство, чтобы вести нашу экономику, - заявил Трамп, добавив, что во главе Федерального резерва должен стоять сильный, целеустремленный лидер, Пауэлл обладает этими качествами.

Напомним, как сообщалось, Трамп должен был определиться с главой Федеральной резервной системы до 3 ноября. Официальный представитель Белого дома заявил ранее, что ожидается, что президент примет решение до своей поездки в Азию, которая начинается 3 ноября.
URA-Inform
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