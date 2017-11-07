Paradise Papers: Что это за юридическая фирма Appleby?

Эта британская юридическая фирма, основанная на Бермудских островах, послужила источником примерно 7 млн документов из 13,4 млн документов, составляющих досье Paradise Papers, говорится в редакционной статье Le Figaro.

Английская королева Елизавета II, американский министр торговли Уилбур Росс, зять Владимира Путина... От списка деятелей, упомянутых в Paradise Papers, голова идет кругом, отмечает редакция.

На своем интернет-сайте Appleby позиционирует себя как "одного из самых крупных поставщиков легальных офшорных услуг". В частности, фирма располагает офисами на острове Мэн, на Маврикии и на Сейшельских островах, продолжает издание.

Компания, возникшая в конце XIX века благодаря усилиям британского адвоката Реджинальда Вудфилда Эпплби, со временем внедрилась во многие страны британской колониальной империи. "В 1979 году фирма начала свою экспансию и стала глобальной сетью учреждений со штатом в 700 сотрудников", - поясняет австралийский телеканал ABC. Заявленная цель: пользоваться особо льготным налоговым правом на этих территориях. Этот принцип по-прежнему актуален, так как, согласно документам от 2013 года, раскрытым Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), фирма Appleby рассматривала возможность открытия новых офисов на островах Кука и на Вануату, указывает редакция.

Фирма Appleby предлагает также широкую палитру услуг как для предприятий, так и для частных лиц. Список довольно длинный: создание подставных организаций, чтобы избежать НДС, учреждение не облагаемых налогами "семейных инвестиционных компаний для управления состоянием или наследством" и т.д. "У людей из Appleby отличная репутация, они очень профессиональны, работают очень качественно", - написал один женевский адвокат на страницах швейцарской газеты Le Temps в статье за прошлую среду.

Кто ее клиенты? Politically exposed persons, или публичные политические деятели, как можно прочесть на сайте BBC. Другими словами, речь идет о политиках, дипломатах или представителях судебных кругов. В целом 150 политических деятелей и руководителей компаний упомянуты в Paradise Papers в качестве клиентов Appleby, передает редакция.

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Не дожидаясь разоблачений в Paradise Papers, фирма Appleby на прошлой неделе спешно опубликовала коммюнике, опровергая любые незаконные действия со своей стороны, указывает Le Figaro. "Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности наших клиентов и разочарованы тем, что СМИ решили использовать сведения из источника, добытого незаконным путем, - указывает фирма. - Мы очень серьезно относимся к любому обвинению в уголовно-наказуемом акте, подразумеваемом или явном. (...) Appleby провела тщательное и углубленное расследование по всем обвинениям, и мы убеждены, что нет никаких доказательств уголовно-наказуемых деяний как с нашей стороны, так и со стороны наших клиентов".