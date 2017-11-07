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7 ноября 17, 09:51
В Австралии внедорожник влетел в здание школы, погибли дети
ДТП
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Пострадали более 20 школьников.

Два восьмилетних школьника погибли в результате въезда внедорожника Toyota Kluger в здание начальной школы на юго-западе австралийского города Сидней, сообщает Reuters.

В классе на момент аварии находились 24 учащихся и учитель, и 21 из них получили различные травмы и ушибы. Всего было госпитализировано пятеро детей, из них двое с самыми серьезными травмами скончались в больнице.

Полиция не считает произошедшее терактом. По данным правоохранителей, за рулем врезавшегося в здание школы внедорожника была 52-летняя женщина, отвозившая ребенка в учебное заведение. Она не пострадала, но была отправлена на медицинское освидетельствование.

Как сообщалось, ранее в Пакистане грузовик на полном ходу влетел в школу для девочек. Жертвами стали пять человек, около 30 получили серьезные травмы.
Korrespondent
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