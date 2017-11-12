Путин и Трамп обсудили Украину

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи в субботу обсуждали ситуацию в Украине, но без деталей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Украина произносилась на встрече Путина и Трампа, констатировалось, что ситуация сложная, но детального проговора не было", - сказал он.

Напомним, Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели краткое общение в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.

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