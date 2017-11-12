Трамп: Россия может помочь урегулировать вопрос Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия может значительно помочь в разрешении многих кризисов в мире, в том числе на Корейском полуострове, в Сирии и Украине.

"Встретился с президентом России Владимиром Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Была хорошая беседа по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в совместном разрешении опасного северокорейского кризиса. Есть прогресс", — написал Трамп в Twitter.

"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо(...) Я хочу урегулировать (ситуации) в Северной Корее, в Сирии, Украине, решить проблему терроризма, и Россия может очень помочь!", — говорится также в сообщении американского лидера.

Как сообщалось, президенты РФ и США встретились в пятницу поздно вечером на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования. Трамп подошел к российскому президенту, стоявшему на площадке для фотографирования, два лидера пожали друг другу руки и обменялись приветствиями. Президент США похлопал российского коллегу по плечу.