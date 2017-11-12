Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.89
USD
26.56
RUB
0.45
EUR
30.87
USD
26.50
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 ноября 17, 10:16
Трамп: Россия может помочь урегулировать вопрос Украины
Трамп Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
После участия в саммите АТЭС во Вьетнаме Дональд Трамп снова заговорил о важности хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия может значительно помочь в разрешении многих кризисов в мире, в том числе на Корейском полуострове, в Сирии и Украине.

"Встретился с президентом России Владимиром Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Была хорошая беседа по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в совместном разрешении опасного северокорейского кризиса. Есть прогресс", — написал Трамп в Twitter.

"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо(...) Я хочу урегулировать (ситуации) в Северной Корее, в Сирии, Украине, решить проблему терроризма, и Россия может очень помочь!", — говорится также в сообщении американского лидера.

Как сообщалось, президенты РФ и США встретились в пятницу поздно вечером на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования. Трамп подошел к российскому президенту, стоявшему на площадке для фотографирования, два лидера пожали друг другу руки и обменялись приветствиями. Президент США похлопал российского коллегу по плечу.
Delo
Ещё по теме:
Порошенко в ООН: Война, голодомор и КНДР (ВИДЕО)
Барселона - Мадрид: порочный круг
Секреты ноутбука бельгийской "жены ИГИЛ", найденного в Ракке
Ярость Путина спровоцировали шаги Обамы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп и Дутерте наконец-то встретились
noimageТереза Мэй может уйти в отставку
noimageТрамп старается стать другом Ким Чен Ыну
noimageПутин и Трамп обсудили Украину
noimageСколько украинских моряков находится в тюрьмах за границей?
Лента новостей