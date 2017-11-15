Переговоры Волкера и Суркова по Донбассу провалились

Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова не принесла успеха по Донбассу и это может быть связано с отказом американского лидера Дональда Трампа встретиться на саммите во Вьетнаме с российским президентом Владимиром Путиным.





Такое мнение высказал "Обозревателю" директор информационно-аналитического центра "Перспектива", военный эксперт Павел Рудяков.





Он отметил, что в вопросе миротворческой миссии на Донбассе стороны вернулись к состоянию двухмесячной давности после того, как Россия не приняла большинство предложений США по миротворцам, поддержав лишь три пункта из 29.





"К сожалению, количественные критерии тут не работают. По сути, Волкер перечеркнул все эти подсчеты приемлемых и неприемлемых абзацев своим резюме", – рассказал Рудяков.





Сам эксперт рассчитывал, что у США и РФ уже есть план для достижения хоть какого-то компромисса, который бы позволил взяться за организацию миротворческой миссии.





"Но получилось гораздо хуже, чем я предполагал. То, что по комментариям Волкера могло казаться согласованным с российской стороной, не было согласовано, и теперь получается, что Сурков возвращается на два месяца назад, на уровень первой встречи", – констатировал он.





Рудяков подчеркнул, что, возможно, такой решительный настрой российской стороны против американских предложений может быть связан с отказом Трампа встретиться с Путиным на саммите во Вьетнаме.





"Невстреча или не совсем та встреча Путина с Трампом, после которой в вопросе миротворцев сразу же возникли "непреодолимые препятствия", – добавил военный эксперт.





Как сообщалось, после общения Суркова и Волкера, СМИ удалось выяснить новые подробности встречи. Американская сторона предложила расширить полномочия и зону присутствия миротворцев на Донбассе.



