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10 января 18, 10:02
В Польше проверят завод, где дискриминировали украинцев
Украина Польша
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В офисе омбудсмена примут решение о дальнейших действиях после проведения инспекций.

Польские власти проверят предприятие Lindab под Варшавой, где якобы заставляют работников из Украины носить сине-желтую форму. Об этом сообщил польский уполномоченный по правам человека Адам Боднар, информирует газета Wyborca.

По словам директора группы по трудовому праву и социальной защите в офисе омбудсмана Леслава Новацки, уполномоченный по правам человека обратится в инспекцию труда для проведения проверок на заводе.

"Эти различия могут иметь характеристики незаконной практики дискриминационного характера", – прокомментировал он то, что украинцев заставляют носить специальную форму.

В офисе омбудсмена примут решение о дальнейших действиях после проведения инспекций.

Ранее сообщалось, что в польском городе Вроцлав 44-летнюю польку обвиняют в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Среди жертв мошенницы были и украинцы.
Korrespondent
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