Жителям Солсбери врачи советуют постирать вещи

Жителям британского городка Солсбери, в котором на прошлой неделе отравили бывшего российского шпиона, перешедшего на сторону Великобритании, советуют постирать одежду и почистить личные вещи. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает ТСН.

Отмечается, что такие рекомендации озвучила главный врач Англии Салли Дэвис.

Однако, советы касаются только тех, кто побывал на прошлой недели в том же самом ресторане и пабе, что и Сергей Скрипаль. Там обнаружили остатки нервно-паралитического вещества, которым отравили разведчика.

В то же время, по другой версии следователей, бывшего агента могли отравить с помощью цветов.

Эксперты исследуют букет, который Скрипаль оставил на могиле жены за несколько часов до того, как потерял сознание.

В Солсбери работают около двух сотен военных экспертов, в том числе и специалисты из химического оружия. Отравление Скрипаля Лондон планирует обсудить с союзниками по НАТО.

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23 ноября 2006 года в Великобритании умер бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент российскими предпринимателями Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.

21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным.