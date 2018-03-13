Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.89
USD
25.92
RUB
0.46
EUR
32.04
USD
25.91
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
13 марта 18, 13:53
Только Москва могла осуществить атаку в Солсбери, - ученый
доктор Мирзаянов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший российский двойной агент и его дочь, отравленные смертоносным нервно-паралитическим веществом, или умрут, или станут инвалидами в результате воздействия "Новичка", по словам разоблачителя.

"Бывший российский двойной агент и его дочь, отравленные смертоносным нервно-паралитическим веществом, или умрут, или станут инвалидами в результате воздействия "Новичка", по словам разоблачителя, предупредившего мир о российской секретной программе химического оружия", - пишет корреспондент The Telegraph Роб Крилли.

Вил Мирзаянов, химик, непосредственно работавший над советской программой, заявил, что Россия - единственная страна, способная произвести и применить настолько сильнодействующий нервно-паралитический агент, и предупредил, что еще много людей могут почувствовать себя плохо.

"Он по крайней мере в 10 раз сильнее любого из известных нервно-паралитических веществ. К тому же последствия его воздействия практически не поддаются лечению", - сказал он у себя дома в Нью-Джерси в понедельник вечером.

Он добавил, что, по его мнению, яд, использованный при атаке в Солсбери, мог быть изготовлен в России как два безвредных компонента. Их могли привезти в Великобританию и потом смешать в баллончике, который легко спрятать и использовать для распыления смертоносной дозы с целью его "намеренной демонстрации" врагам Москвы во всем мире, передает автор статьи.

"Российский ученый, бежавший из родной страны в 1995 году и теперь проживающий в Нью-Джерси, сообщил о существовании нервно-паралитических агентов класса "Новичок" в 1992 году, но, по его словам, о них до сих пор известно так мало, что они не запрещены Конвенцией по химическому оружию. Россия никогда не заявляла про "Новичок", - сообщает корреспондент.

По данным доктора Мирзаянова, это был первый случай его использования.

Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия.

Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки "Новичка" или других нервно-паралитических агентов, в результате чего они могли быть обнаружены и проанализированы иностранными шпионами, говорится в статье.

Inopressa
Ещё по теме:
Перекрыли газ
Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом
Надо ли Англии бойкотировать путинский ЧМ по футболу?
Появилась новая версия отравления Скрипаля
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп уволил Тиллерсона: что надо знать?
noimageПервая в истории женщина-глава ЦРУ: 8 фактов о Джине Хэспел
noimageСотрудники ФБР пытались посетить Рыбку в тайской тюрьме
noimageСкрипаль и его дочь практически погибли, - разработчик яда
noimageЗападу нужно пробудиться и осознать угрозу от Путина
Лента новостей