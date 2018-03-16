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16 марта 18, 15:13
В аварии подъемника в Грузии пострадали двое украинцев.ВИДЕО
Грузия
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Среди пострадавших - двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии.
Также среди травмированных есть одна беременная женщина, сообщают грузинские СМИ.

В Грузии в результате аварии на подъемнике в горнолыжном курорте Гудаури пострадали двое украинцев. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Грузия Online.

Отмечено, что среди пострадавших - двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии. При этом среди пострадавших также одна беременная женщина.

Как заявили в Министерстве здравоохранения Грузии, состояние здоровья пострадавших оценивается как средней тяжести.

"Состояние здоровья двух пострадавших в Гудаури высшей степени тяжести", - рассказал журналист Первого канала с места инцидента.

По имеющейся информации, у них травма головы и открытые переломы.

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Ранее стало известно, что в грузинском курорте Гудаури из-за аварийной остановки канатной дороги пострадали 10 человек. Перед этим сообщалось, что около 13 тысяч туристов оказались заблокированными на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада.
Korrespondent
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