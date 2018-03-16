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16 марта 18, 15:34
Шокирующее видео аварии на канатной дороге в Грузии (ВИДЕО)
подъемник в Грузии
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Канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадало 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести, сообщили в правительстве Грузии.

В Грузии на курорте Гудаури из-за отказа тормоза подъемник поехал в обратную сторону, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Грузия Online.

Отмечено, что канатную дорогу удалось остановить только через 1,5 - 2 минуты.


"Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении компании развития горных курортов Министерства экономики Грузии.


Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники лыжного патруля, бригада скорой помощи, которые перевезли пострадавших в амбулаторию Гудаури.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика


Грузинские власти уже связалась с компанией-производителем канатной дороги - "Доппельмаер", чтобы они выслали своих экспертов для установления причин сбоя в работе системы.

В компании развития горных курортов также заявили, что государство полностью покроет расходы на лечение пострадавших.

Также сообщается, что в связи с этим фактом МВД Грузии уже начало расследование.

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Ранее сообщалось, что около 13 тысяч туристов оказались заблокированными на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада. Перед этим во французском департаменте Савойя снежная лавина сошла на горнолыжный курорт Тинь.
Korrespondent
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