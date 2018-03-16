Шокирующее видео аварии на канатной дороге в Грузии (ВИДЕО)

В Грузии на курорте Гудаури из-за отказа тормоза подъемник поехал в обратную сторону, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Грузия Online.

Отмечено, что канатную дорогу удалось остановить только через 1,5 - 2 минуты.





"Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении компании развития горных курортов Министерства экономики Грузии.





Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники лыжного патруля, бригада скорой помощи, которые перевезли пострадавших в амбулаторию Гудаури.

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