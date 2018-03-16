Названа причина смерти российского олигарха Глушкова

Результаты судмедэкспертизы показали, что смерть близкого друга покойного российского олигарха Бориса Березовского бизнесмена Николая Глушкова произошла из-за удушения. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает полиция Лондона, пишет Новое время.

Так, полиция Лондона начала расследовать смерть Глушкова по статье об убийстве.

Ранее правоохранители склонялись к версии о самоубийстве.

Расследование ведет управление по борьбе с терроризмом.

В то же время Следственный комитет Российской Федерации 16 марта возбудил уголовное дело по факту убийства Николая Глушкова в Лондоне.

Напомним, 13 марта в Лондоне нашли мертвым 68-летнего бизнесмена Николая Глушкова. В РФ он был заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения.