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16 марта 18, 20:03
Названа причина смерти российского олигарха Глушкова
Николай Глушков
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Смерть бизнесмена Николая Глушкова произошла из-за удушения, об этом свидетельствуют результаты судмедэкспертизы.
Полиция Лондона начала расследовать гибель олигарха по статье об убийстве.

Результаты судмедэкспертизы показали, что смерть близкого друга покойного российского олигарха Бориса Березовского бизнесмена Николая Глушкова произошла из-за удушения. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает полиция Лондона, пишет Новое время.

Так, полиция Лондона начала расследовать смерть Глушкова по статье об убийстве.

Ранее правоохранители склонялись к версии о самоубийстве.

Расследование ведет управление по борьбе с терроризмом.

В то же время Следственный комитет Российской Федерации 16 марта возбудил уголовное дело по факту убийства Николая Глушкова в Лондоне.

Напомним, 13 марта в Лондоне нашли мертвым 68-летнего бизнесмена Николая Глушкова. В РФ он был заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения.
Korrespondent
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