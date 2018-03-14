В Британии нашли мертвым россиянина - друга Березовского

В Лондоне обнаружен мертвым близкий друг покойного российского олигарха Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков. Об этом сообщает The Guardian.





Согласно сообщению, Глушков был обнаружен членами его семьи и друзьями поздно вечером в понедельник в своей лондонской квартире. Ему было 68 лет. Причина смерти пока не ясна.





В 1990-х годах Глушков работал в государственной авиакомпании Аэрофлот и автомобилестроительной компании ЛогоВАЗ, которая принадлежала Березовскому.





В 1999 году, когда Березовский проиграл Владимиру Путину и бежал в Великобританию, Глушкову было предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.





В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище. В 2011 году он дал показания в судебном деле, возбужденном Березовским против другого российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.





Глушков сказал суду, что он был фактически захвачен в "заложники" администрацией Путина, которая хотела оказать давление на Березовского, чтобы тот согласился продать свою телекомпанию ОРТ.





Березовский обвинил Абрамовича в том, что он обманул его на $5 млрд и заявил, что они были партнерами в 1990-х годах в нефтяной компании Сибнефть. Абрамович отрицал это. Судья приняла его сторону.





Глушков был глубоко недоволен решением и подал официальную апелляцию, сославшись на "предвзятость".





В марте 2013 года Березовский был найден мертвым в доме бывшей жены в Беркшире. Полиция считает, что он покончил жизнь самоубийством. Его друзья не согласны с этим. Глушков также утверждал, что Березовский был убит. "Я уверен, что Борис был убит. У меня совсем другая информация по сравнению с тем, что публикуется в средствах массовой информации", - сказал он.





5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.





Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия . Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.









Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.



