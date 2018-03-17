Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.42
USD
26.27
RUB
0.46
EUR
32.44
USD
26.41
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 марта 18, 15:48
Авария на курорте в Грузии:украинке сделали операцию
Авария в Грузии
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинка находится в реанимационном отделении. Состояние женщины стабильное.
Врачи скоро решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать.

Гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили в субботу, 17 марта.

"Остается один пациент – это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", – сказал министр после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.

Он отметил, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное.

"Двое из них уже выписаны из клиники, и очень надеемся, что скоро еще четверо, скорее всего, сегодня или завтра также будут выписаны", – добавил Кумсишвили.

По его словам, нормально чувствует себя и пострадавшая гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности и продолжает лечение в тбилисской клинике.

Кроме того, по данным министра, турист из России уже выписан из больницы и вернулся на курорт.

Сейчас весь курорт Гудаури и его канатные дороги продолжают работать в обычном режиме.

Читайте также: ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО АВАРИИ НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ В ГРУЗИИ

Напомним, 16 марта на канатной дороге в Гудаури произошла авария. Травмы получили восемь человек, среди которых четыре гражданина России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.
Korrespondent
Ещё по теме:
Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины
В Грузии имеют свои планы по поводу Саакашвили
Саакашвили получил паспорт в Нидерландах
В СБУ раскрыли многомиллионную схему хищений на Укрзализныце
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Несмотря на дело Скрипаля, НАТО за диалог с Россией
noimageТурция разбомбила больницу в Африне
noimageНегосударственные группы не могли отравить Скрипаля
noimageНазвана причина смерти российского олигарха Глушкова
noimageВанесса Трамп подала на развод с Дональдом Трампом-младшим
Лента новостей