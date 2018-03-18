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18 марта 18, 09:21
Число жертв обрушения моста в Майами возросло до шести
мост в Маями
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Спасатели в Майами не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.
Спасатели в Майами не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.


В Майами (штат Флорида, США) после падения пешеходного моста спасатели достали тела еще пятерых человек. Вместе с ними число погибших возросло до шести человек, передает СNN.

В Майами (штат Флорида, США) после падения пешеходного моста спасатели достали тела еще пятерых человек. Вместе с ними число погибших возросло до шести человек, передает СNN.

Глава полиции Майами-Дейд Хуан Перес сообщил, что власти не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.

Полиция идентифицировала четырех жертв.

Напомним, 15 марта в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост. Строившийся мост рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.

Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.
Korrespondent
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