Более 10 стран отзывают своих послов из Венесуэлы

По меньшей мере 14 стран анонсировали отзыв своих послов из Венесуэлы после проведения в стране президентских выборов.

Об этом сообщает BBC.

"14 стран "лимской группы" анонсировали в понедельник отзыв своих послов из Венесуэлы, где в воскресенье Николас Мадуро был переизбран президентом на выборах, легитимность которых они не признают", — говорится в сообщении.

Так, среди этих стран есть Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия и Мексика.

Отметим, на выборах президента Венесуэлы, которые состоялись в воскресенье, объявлено о победе действующего главы государства Николаса Мадуро Напомним, ранее сообщалось, что Канада осудила прошедшие выборы в Венесуэле и понизила уровень дипломатических отношений со страной. Кроме того, посольство Канады будет возглавлять временно поверенный в делах, а не посол. Сообщается также, что с канадской стороны будет введен запрет на военное сотрудничество с Венесуэлой.

