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25 мая 18, 12:53
Нидерланды выдвинули официальное обвинение по МН17
боинг МН17
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Полученные международной следственной группой данные позволили выдвинуть официальные обвинения, заявили в МИД Нидерландов.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что выводы объединенной следственной группы о том, что Бук, сбивший на Донбассе Boeing 777 Malaysia Airlines, прибыл из России, указывает на ее прямую причастность к авиакатастрофе.
Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает Reuters.

"Полученные следователями данные указывают точно на причастность России", - отметил Блок.

В частности, этот комментарий глава МИД Нидерландов дал, когда шел на экстренное заседание голландского правительства по поводу выводов следствия по аварии малайзийского Boeing.


Напомним, объединенная следственная группа (входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) 24 мая заявила, что самолет Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в 2014 году российским зенитным комплексом Бук с 53-й бригады ПВО РФ.

По данным следователей, комплекс был доставлен в Украину из России и оказался в руках сепаратистов. Руководитель национального подразделения расследования преступлений полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен сказал, что все машины в конвое, которые сопровождали ракетную систему, "принадлежали российским вооруженным силам".

Источник: korrespondent.net
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