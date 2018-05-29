Экс-президенты Польши и Украины сделали совместное заявление

Об этом в Фейсбуке написал журналист Виталий Портников.

Он отметил: "Бывшие президенты Польши Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский вместе с послом Андреем Дещицей в эти минуты обнародуют текст совместного обращения с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Это обращение - призыв к защите процесса примирения между польским и украинским народами".

В тексте документа говорится: "Польско-украинское примирение над тяжелой историей является большим достижением свободной Польши и свободной Украины. Это - результат усилий целых обществ и заслуга всех правящих кругов в наших странах, а также президентов Польши и Украины.

Примирение и сотрудничество между Польшей и Украиной - жизненный интерес обоих народов и имеет важное значение для будущего всего региона Центральной и Восточной Европы. Это стратегически важно для безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза, которые стоят перед вызовом российской агрессии против Украины.

С большим беспокойством наблюдаем за явлениями, которые появляются в последнее время и представляют угрозу примирению и сотрудничеству. Поэтому нас наполняет тревогой рост споров и негативных эмоций вокруг болезненных страниц в истории взаимных отношений.

Считаем, что это тяжелое прошлое должно поощрять современных поляков и украинцев делать дальнейшие усилия ради примирения и сотрудничества с мыслью о лучшем будущем наших народов и государств. Мы не можем оставаться заложниками истории. Мы должны учиться уважать отличные болезненные исторические моменты и искать в прошлом, прежде всего, то, что нас объединяет. Должны уважать могилы жертв старых польско-украинских конфликтов, потому что ничего в истории не удастся вытереть или сделать недействительным, но с мыслью о будущих поколениях поляков и украинцев, даже самый болезненный опыт можно превратить в источник совместных размышлений.

Поэтому мы призываем к защите процесса примирения между нашими народами. Обращаемся к государственной власти, обращаемся к обществам, особенно в вовлеченным в процесс примирения Церквям, органам местного самоуправления, общественным организациям, к представителям СМИ, преподавателям и студентам - ко всем сторонникам примирения, сближения и дружбы между нашими народами.

Призываем вести постоянный, терпеливый диалог, сопротивляться националистической позиции и экстремистским проявлениям, учить, опираясь на правду и достоверные исторические источники, уважая друг друга, укреплять сотрудничество историков и высших учебных заведений, людей культуры и искусства, учителей и воспитателей - всех, кто формирует знания, мышление и чувствительность граждан наших стран, особенно молодого поколения.

Пусть память о невинных жертвах древних польско-украинских конфликтов объединяет наши страны и народы в общей задумчивости и общем стремлении к будущему, которое опирается на сотрудничество и дружбу.

Бронислав Коморовский - Президент Республики Польша (2010-2015) Александр Квасьневский - Президент Республики Польша (1995-2005)

Леонид Макарович Кравчук - Президент Украины (1991-1994) Леонид Данилович Кучма - Президент Украины (1994-2005) Виктор Андреевич Ющенко - Президент Украины (2005-2010)"