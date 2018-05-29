Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.53
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
30.11
USD
26.09
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 мая 18, 09:03
Украинского ученого эвакуировали из Антарктики (ФОТО)
Антарктикf
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинского ученого с аппендицитом эвакуировали с антарктической станции “Академик Вернадский” в Чили.

Украинского полярника и биолога Николая Весельского эвакуировали с антарктической станции "Академик Вернадский" из-за аппендицита, сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Вчера успешно завершилась спасательная операция - нашего коллегу Николая Весельского, биолога 23-й Украинской Антарктической Экспедиции, успешно доставили со станции "Академик Вернадский" в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас", – написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Е.Дикий отметил, что перед транспортировкой Н.Весельского пытался оперировать на станции украинский доктор, но из-за осложнений было решено эвакуировать больного на материк.

"Все сработало как часы: сначала за нашим полярником со станции "Палмер" сквозь лед пробился американский ледокол "Лоренс М. Голд", на борту наш и американский врачи вместе оказали дополнительное лечение, пока пациента сутки транспортировали до ближайшего аэропорта – на чилийской станции "Фрей", которая находится на острове Кинг-Джордж", – сообщил глава научного антарктического центра.




Кроме того, в операции принимали участие украинские дипломаты из посольства Украины в Аргентине и постпредства Украины в Чили. Они способствовали использованию военно-транспортного самолета военно-воздушных сил Чили со своим медперсоналом, который забрал украинца на материк в ближайший чилийского госпиталь.

"Сейчас наш Николай не только под надежной больничной наблюдением в хорошей больнице, но также с сопровождением нашего земляка - украинского врача из Буэнос-Айреса, который обеспечивает все местные формальности, снимает языковую проблему и будет сопровождать пациента до Украины", – сказано в сообщении.

Украинский ученый находится под наблюдением чилийских врачей. Его планируют транспортировать через Атлантику.

Он также выразил благодарность всем, кто помог доставить украинского полярника в больницу.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Более 10 стран отзывают своих послов из Венесуэлы
Жители Киева не позволили засыпать озеро Утиное
Погода в Украине на сегодня 25 мая
ВДВ официально переименованы в Десантно-штурмовые войска
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В чем Pravda, Маск?
noimageВ Брюсселе РФ и НАТО будут обсуждать Украину
noimageЭкс-президенты Польши и Украины сделали совместное заявление
noimageМир молодых "русских немцев"
noimageВ Китае назвали провокацией действия военных кораблей США
Лента новостей