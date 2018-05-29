Украинского ученого эвакуировали из Антарктики (ФОТО)

Украинского полярника и биолога Николая Весельского эвакуировали с антарктической станции "Академик Вернадский" из-за аппендицита, сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Вчера успешно завершилась спасательная операция - нашего коллегу Николая Весельского, биолога 23-й Украинской Антарктической Экспедиции, успешно доставили со станции "Академик Вернадский" в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас", – написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Е.Дикий отметил, что перед транспортировкой Н.Весельского пытался оперировать на станции украинский доктор, но из-за осложнений было решено эвакуировать больного на материк.

"Все сработало как часы: сначала за нашим полярником со станции "Палмер" сквозь лед пробился американский ледокол "Лоренс М. Голд", на борту наш и американский врачи вместе оказали дополнительное лечение, пока пациента сутки транспортировали до ближайшего аэропорта – на чилийской станции "Фрей", которая находится на острове Кинг-Джордж", – сообщил глава научного антарктического центра.













Кроме того, в операции принимали участие украинские дипломаты из посольства Украины в Аргентине и постпредства Украины в Чили. Они способствовали использованию военно-транспортного самолета военно-воздушных сил Чили со своим медперсоналом, который забрал украинца на материк в ближайший чилийского госпиталь.

"Сейчас наш Николай не только под надежной больничной наблюдением в хорошей больнице, но также с сопровождением нашего земляка - украинского врача из Буэнос-Айреса, который обеспечивает все местные формальности, снимает языковую проблему и будет сопровождать пациента до Украины", – сказано в сообщении.

Украинский ученый находится под наблюдением чилийских врачей. Его планируют транспортировать через Атлантику.

Он также выразил благодарность всем, кто помог доставить украинского полярника в больницу.