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5 июня 18, 09:32
Билл Клинтон выпустил книгу, по которой снимут сериал
Билл Клинтон
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Это первый случай, когда бывший президент США становится автором остросюжетного романа.

Экс-президент США Билл Клинтон в соавторстве со знаменитым писателем Джеймсом Паттерсоном выпустил политический роман President is Missing ("Президент пропал"), сообщил BBC.

- Я особо не увлекался криминальными и остросюжетными романами до начала 1980-х, а потом совершенно погрузился в них. С тех пор лелеял мечту написать собственную книгу. Я всегда этого хотел, - сказал Клинтон.

Это первый случай, когда бывший президент США становится автором остросюжетного романа.

В тоже время, крупная кабельная сеть Showtime приобрела права на экранизацию на "Президент пропал" и уже приступила к съемкам сериала. Сериал выйдет в следующем году.

О чем книга?

Сюжет разворачивается вокруг кибератаки на США, которая угрожает всему миру. Ее должен предотвратить главный герой - вымышленный президент Джонатан Линкольн Данкен. По мере того как развиваются события, и времени остается все меньше, главный герой исчезает.

Как говорит Клинтон, в книге подробно описаны детали жизни в Белом доме. От боулинга в подвале до беговых дорожек в спальне президента.
kp.ua
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