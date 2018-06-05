СБУ блокировала кибератаку на дипведомство НАТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО, которую хакеры пытались осуществить в результате несанкционированного использования информационных ресурсов одного их госпредприятий Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из госпредприятий Минздрава. Эти нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения, и хакеры попытались воспользоваться взломом для кибератак на иностранное представительство.

В СБУ указали, что по результатам проверки руководство Минздрава приняло решение об увольнении генерального директора указанного госпредприятия. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных машин (компьютеров). Продолжается досудебное расследование.

В сообщении пресс-центра спецслужбы не названы ни страна-член НАТО, ни госпредприятие Минздрава.