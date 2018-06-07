Американский ПЕН-центр написал о Сенцове Путину и главе ФИФА

Свое письмо он направил президенту РФ Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино, сообщил журналист Сергей Пархоменко, пишет DW.

К России будет приковано особое внимание из-за чемпионата мира по футболу, говорится в документе: "В духе этого объединяющего глобального мероприятия мы все же призываем вас воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать мощное заявление, освободив Сенцова немедленно и безоговорочно. От этого зависит его жизнь".

Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

Как известно, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России им предъявили обвинение в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова к 20 годам лишения свободы.

14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных. 24 мая из солидарности с ним объявил голодовку осужденный в РФ украинский солдат Александр Шумков, а 31 мая - Кольченко.

Активист Владимир Балух голодает с 19 марта в знак протеста против решения подконтрольного России крымского суда, который признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривень). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

В целом в России и в аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, в частности и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима за якобы шпионаж.