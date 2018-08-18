Дайверу удалось поплавать с огромным китом (видео)

Австралийскому дайверу удалось поплавать с горбатым китом и снять ролик. Видео опубликовали Caters Clips на Youtube.





28-летний профессиональный дайвер из Австралии сделал селфи с горбатым китом. Адаму Стерну даже удалось снять ролик с китом.





После погружения в воду мужчина услышал "песню" кита, а немного позже увидел и самку. Дайверу удалось около получала поплавать у побережья Нукуалофы, столицы королевства Тонга в Полинезии с дружелюбным животным.





Стерн сделал селфи с китом и снял "прогулку" на видео. Не ожидал, что можно спокойно плавать рядом с огромным китом, признал Стерн.



