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17 августа 18, 21:31
Дайверу удалось поплавать с огромным китом (видео)
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Дайвер Адам Стерн около получаса плавал с горбатым китом и даже сделал с ним селфи
Австралийскому дайверу удалось поплавать с горбатым китом и снять ролик. Видео опубликовали Caters Clips на Youtube. 

28-летний профессиональный дайвер из Австралии сделал селфи с горбатым китом. Адаму Стерну даже удалось снять ролик с китом. 

После погружения в воду мужчина услышал "песню" кита, а немного позже увидел и самку. Дайверу удалось около получала поплавать у побережья Нукуалофы, столицы королевства Тонга в Полинезии с дружелюбным животным.

Стерн сделал селфи с китом и снял "прогулку" на видео. Не ожидал, что можно спокойно плавать рядом с огромным китом, признал Стерн.
liga.net
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