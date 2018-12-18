Место смерти экс-главы ГРУ назвал советник Трампа на допросе

Бывший начальник Главного разведуправления России Игорь Сергун умер в Ливане, а не в Подмосковье, как говорилось в официальных сообщениях. Место смерти упомянул бывший советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн.

Отчет о допросе с показаниями Флинна официально опубликован, но в нем скрыты отдельные абзацы.

Флинн рассказывал о своих контактах с россиянами, в том числе Сергуном и упомянул "смерть Сергуна в Ливане". Больше никаких подробностей об обстоятельствах не сообщаются.

По официальной версии, Сергун умер в доме отдыха в Подмосковье от сердечного приступа 3 января 2016 года.

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor уже сообщала, что его смерть наступила в другой день и в Ливане.