Митрополит Латвии оказался агентом КГБ. ФОТО

В опубликованной картотеке агентов КГБ Латвийской ССР нашли карточку на имя Александра Ивановича Кудряшова 1939 года рождения, данные которого полностью совпадают с данными предстоятеля Латвийской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Радио Свобода.

В карточке указано, что Кудряшова завербовали с псевдонимом "Читатель" в январе 1982 года, род деятельности - "священник православной церкви". Нынешний митрополит Александр получил сан диакона в 1982 году.

В картотеке нашли также карточку с информацией, которая совпадает с данными протоиерея РПЦ, сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, секретаря Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию Ивана Миролюбова.

В карточках нет дополнительной информации, какую деятельность выполняли агенты.

В Московском патриархате информацию пока никак не прокомментировали.

20 декабря Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ СССР. В нее входят имена как активных в конце 1980-х годов агентов, так и исключенных.