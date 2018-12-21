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21 декабря 18, 18:07
Митрополит Латвии оказался агентом КГБ. ФОТО
Кудряшов
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Карточку с биографическими данными предстоятеля Латвийской православной церкви нашли в рассекреченной картотеке агентов КГБ

В опубликованной картотеке агентов КГБ Латвийской ССР нашли карточку на имя Александра Ивановича Кудряшова 1939 года рождения, данные которого полностью совпадают с данными предстоятеля Латвийской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Радио Свобода.

В карточке указано, что Кудряшова завербовали с псевдонимом "Читатель" в январе 1982 года, род деятельности - "священник православной церкви". Нынешний митрополит Александр получил сан диакона в 1982 году.

В картотеке нашли также карточку с информацией, которая совпадает с данными протоиерея РПЦ, сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, секретаря Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию Ивана Миролюбова.

В карточках нет дополнительной информации, какую деятельность выполняли агенты.

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В Московском патриархате информацию пока никак не прокомментировали.

20 декабря Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ СССР. В нее входят имена как активных в конце 1980-х годов агентов, так и исключенных.

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liga.net
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