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25 декабря 18, 22:33
Впечатляет! Испытания мощнейшей неядерной авиабомбы (видео)
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ВВС США испытали усовершенствованную версию мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
Испытания прошли на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. На видеозаписи, распространенной авиационным порталом The Aviationist, видно, как бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает снаряд, который раскрывает стабилизаторы во время полета.

Через несколько секунд после падения боеприпаса от земли поднимается огненный столб. GBU-57 разработана в США авиастроительным концерном Boeing. Масса авиабомбы составляет более 13 т. Она способна проникать в грунт перед взрывом на глубину до 61 м.

В ноябре 2011 года было объявлено о поставке в ВВС США первой партии бомб из общего заказа в 20 штук. К 2018 году боеприпас модернизировали, усовершенствовав характеристики для атаки труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.



источник: neskuchno-news.com
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