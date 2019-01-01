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1 января 19, 01:25
Госдеп отреагировал на задержание в России гражданина США
Госдепартамент США
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США направили запрос в Россию о предоставлении консульского доступа к задержанному Полу Уилану

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России о задержании в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже. Об этом пишет Reuters.

Штаты уже направили запрос в Россию о предоставлении консульского доступа к задержанному.

Напомним, 28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Только вчера об этом сообщили росСМИ.

По факту задержания открыто уголовное дело. Статьей Шпионаж УК РФ предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы.

Никаких других подробностей обвинения в ФСБ пока не приводят.
liga.net
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