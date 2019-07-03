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3 июля 19, 17:55
Европарламент возглавил Давид-Мария Сассоли.-Видео
Давид-Мария Сассоли
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Представителя Италии избрали большинством голосов.

Итальянец Давид-Мария Сассоли избран президентом Европейского парламента по итогам второго тура голосования, которое прошло в Страсбурге 3 июля. Кандидатуру итальянца поддержали 345 евродепутатов при необходимых 334 голосах.

Сассоли мог одержать победу еще по итогам первого раунда голосования, однако ему не хватило для этого семи голосов.

На втором месте оказался представитель Чехии Ян Заградил, представляющий фракцию "Европейские консерваторы и реформисты". Он набрал 160 голосов.

На третьей строчке оказалась представительница Германии Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс". Ее поддержали 119 депутатов.

Давиду-Мария Сассоли 63 года. Он долгое время работал в Италии журналистом, а в 2009 году решил уйти в политику и был избран в Европарламент от Демократической партии.
kp.ua
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