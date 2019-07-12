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10 июля 19, 09:47
Самые тяжелые профессии в мире и в Украине
компьютер
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В список, составленный китайскими учеными, не попали ни шахтеры, ни высотники, ни строители, ни бурильщики.

Китайские ученые провели большой эксперимент, в котором приняли участие 138 700 человек со всего мира. Целью эксперимента было определение самой тяжелой профессии в мире, и результат оказался довольно неожиданным. 

Первое место досталось официанту: по мнению авторов исследования, именно у представителей этой профессии наблюдается высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме официантов, в мировой рейтинг самых тяжелых профессий попали архитекторы, врачи и учителя.

Кадровый портал rabota.ua констатирует, что похожий список был сформирован и в Украине. В отечественный перечень "тяжелых профессий" попали сиделки (няни), официанты, социальные работники и медики.

Надо сказать, что оба списка выглядят достаточно странно. Конечно, можно говорить о том, что каждая профессия имеет свои сложности, и простых работ просто нет, но все равно официанты на первом месте вызывают большие сомнения. Рейтинги тяжелых профессий составляются не первый год, и первые места в них, как правило, занимают шахтеры, высотники, бурильщики, лесорубы, космонавты, саперы, добытчики урана, каскадеры, врачи.
kp.ua
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